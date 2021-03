Desværre vandt Brostrøm!

Her er så en historie, der også inddrager Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen - men vi begynder med en god og en dårlig nyhed:

- Sprit af, vask hænder - og hold afstand - sørg for at holde afstand!

Et par måneder senere kommenterede borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V) det faktum, at befolkningstallet var stagnerende i kommunen, med følgende:

- Nu er de fleste blevet bedt om at blive hjemme. Jeg kunne da have en forventning om, at når man er tvunget til at blive inden for husets fire vægge (fra arbejde og vennebesøg) kan det måske give anledning til, at vi får flere nye borgere. Altså, når man nu alligevel går derhjemme ...