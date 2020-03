Se billedserie - Butiksejerne bør kontakte udlejerne om nedsættelse af huslejen under coronakrisen, anbefaler Vores Kalundborg-formand Glenn Swärd. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Desperat situation i butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Desperat situation i butikker

Kalundborg - 19. marts 2020 kl. 12:28 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Detailhandelen var allerede presset inden coronakrisen, og nu er mange lokale butiksejere ved at være i en alvorlig økonomisk klemme. Det fortæller de to formænd for Vores Kalundborg, Glenn Swärd og Brian Sønder Andersen, og foreningens aktivitetskoordinator Anita Winther er helt på linje med de to formænd.

- Der er generelt meget få kunder i gadebilledet, og de kunder, som kommer i butikkerne, køber kun mindre ting. Det betyder, at omsætningen de fleste steder falder drastisk, og corona-situationen kan meget hurtigt blive yderst alvorlig for mindre butikkers muligheder for at overleve krisen, siger Glenn Swärd.

- Butikkerne gør, hvad de kan med for eksempel ordninger, hvor varer bringes ud til kunderne. Men uden opbakning og hjælp i denne situation kommer det til at gå meget alvorligt ud over butikslivet, mener Brian Sønder Andersen.

Aktivitetskoordinator

Anita Winther, som i denne tid på grund af smittefaren arbejder mere per email end ansigt-til-ansigt, fortæller, at hun også tydeligt oplever en desperat stemning hos især de mindste, lokale erhvervsdrivende:

- Jeg er ked af kun at kunne hjælpe med nogle trøstende ord, siger Anita Winther, som har en opfordring, så de erhvervsdrivende ikke kommer til at »æde hinanden« i en allerede meget vanskelig situation:

- Jeg mener, man skal passe på med at sætte varer vildt ned for at få omsætning. Det gælder om, at alle skal have penge i kassen meget snart, og der bliver i høj grad brug for opbakning fra kunderne, så butikkerne kan komme levende ud af denne krise, siger aktivitetskoordinatoren.