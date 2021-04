Derfor skal advokat til urafstemning i Socialdemokratiet

Socialdemokraterne har set sig nødsaget til at hyre en advokat til at stå i spidsen for urafstemning om Kirsten Rasks dobbeltmandat for at sikre, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved neutraliteten.

Når socialdemokraterne skal til urafstemning om hvorvidt Kirsten Rask skal have dispensation fra partiets regler om dobbeltmandat, så bliver det en ekstern advokat, der kommer til at stå for afstemningen.