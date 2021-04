Se billedserie Lastbilen bliver fjernet mandag aften, når der ikke er så meget trafik på Kalundborgvej. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Derfor pressede politiets terrortransport lastbil i grøften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor pressede politiets terrortransport lastbil i grøften

Kalundborg - 12. april 2021 kl. 15:23 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Mandag morgen ved 8-tiden blev en lastbil fra transportfirmaet Johs. Rasmussen i Svebølle presset i grøften på rute 23 mellem Birkendegård og Viskinge.

Læs også: Lastbil presset i grøften af politibiler

Administrerende direktør i Johs. Rasmussen, Klaus W. Rasmussen, fortæller, at det skete, da to politibiler under udrykning forsøgte at komme forbi lastbilen. Lastbilen trak til højre og endte så langt ude i vejkanten, at den til sidst lagde sig ned i grøften.

- Heldigvis er der ikke sket noget med nogen mennesker. Chaufføren har ikke kunnet gøre andet end det, han har gjort, og vi er glade ved, at der kun er sket materielle skader, fortæller Klaus W. Rasmussen.

Det viser sig, at de to politibiler var i færd med at transportere en eller flere af de seks sigtede i den verserende terrorsag fra Holbæk fra Kalundborg Arrest til Retten i Holbæk. Det bekræfter kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands politi Martin Bjerregaard.

I Holbæk skulle en dommer tage stilling til, om de sigtede fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen.

Det kom ved retsmødet frem, at de seks personer - heraf to kvinder og fire mænd - er sigtet for medvirken til planer om at begå drab ved terrorangreb i Danmark eller Tyskland med skydevåben og bomber.

Normalt transporteres varetægtsfængslede ikke under udrykning, men for at minimere risikoen for befrielsesaktioner transporteres de sigtede i terrorsagen under udrykning, så politibilerne må køre hurtigere og ikke behøver at holde for rødt lys.

- Ved udrykningskørsel skal man selvfølgelig give plads, men vi kan ikke kræve, at folk kører i grøften. Det er førerens ansvar, at han ikke kører længere ud, end forholdene tillader. Måske er han blevet overrasket og kommet til at køre lidt længere ud, hvor den bløde rabat så har gjort, at han er endt i grøften. Det er både uheldigt og ærgerligt, og vi er godt klar over, at det ikke er gratis at få sådan en lastbil tilbage på vejen igen, siger Martin Bjerregaard.