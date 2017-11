Derfor er mange træer væltet

- Jeg er også blevet kontaktet af borgere, som undrer sig over, at der ligger træer langs cykelstien, hvor de burde stå pænt og ranke langs vejen. Derfor har jeg kontaktet vej og park for at få en forklaring. Og den handler hverken om vindforhold eller ødelæggelser, men om, at et antal træer langs cykelstier, og det er egetræerne, vi taler om, ganske enkelt ikke har haft den kvalitet, de skulle have fra leverandørside, da de blev plantet.