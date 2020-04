Rune Nilsson er overfartsleder på Sejerøfærgen. På grund af coronakrisen har færgen måtte skære noget ned for sin service for de almindelige passagerer. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Der kan ikke købes færgebillet i påsken

Kalundborg - 08. april 2020 kl. 18:08 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medmindre man bestilte billet senest klokken 15.00 onsdag den 8. april, så er det ikke muligt at komme med færgen til eller fra Sejerø i hele påsken.

- Det er hamrende upraktisk, og jeg har stor forståelse for, hvis der er frustrerede sejerøboere eller sommerhusejere. Vi står bare i en unik situation med Coronakrisen, og vi har været nødt til at prioritere vores kræfter, siger Rune Nilsson, der er overfartsleder på Sejerøfærgen.

I forvejen er der plads til væsentligt færre passagerer end normalt med Sejerøfærgen i denne tid. Siden 20. marts har færgen nemlig været erstattet af den noget mindre Nekseløfærge, der kun har plads til seks biler ad gangen.

- Det skyldes, at Nekseløfærgen kræver en noget mindre besætning. Dermed er der mindre risiko for, at besætningen smittes, og vi kan lettere opretholde en stabil besejling til øerne, siger Rune Nilsson.

Samtidig har man valgt at lukke ned for elektronisk booking til Sejerøbugtens Færger, da det kræver et større arbejde at omstille systemet til de nye forhold med færre passagerer.

Overfartslederen har forståelse for, at det gør livet mere besværligt for beboerne på Sejerø, men håber på deres tålmodighed i en periode endnu.

- Rederiets vigtigste opgave i denne tid er at sikre livsnerven til Sejerø, så forsyningen af fødevarer, medicin opretholdes og ambulancer og andet beredskab efter behov kan få adgang til øen. Det betyder desværre at passagererne i nogle tilfælde må nedprioriteres, siger Rune Nilsson.

Han understreger dog, at man i de tilfælde, hvor der virkeligt har været behov for at få en ekstra passager med færgen, har fundet løsninger på problemet.

- I sidste uge havde vi for eksempel en ansat på plejehjemmet, der havde brug for akut at komme med færgen, da hun skulle testes for corona. Så fandt vi naturligvis en løsning, siger han.

Efter planen skal Sejerøfærgen sejle efter en normal sejlplan fra tirsdag efter påske.