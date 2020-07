Der er plads til forbedringer på den blå landevej

- I de her coronatider, hvor folk har arbejdet hjemme, er det blevet tydeligt, at vores internet ikke er stærkt nok. Min datter havde svært ved at følge undervisningen på HF, der jo foregik on-line. Og jeg har også ofte store problemer, når jeg skal indberette i forbindelse med mit landbrug. En flyttemand, der bor på øen, må rende rundt udenfor for at få mobilforbindelse, når han skal i kontakt med sine folk på fastlandet, fortæller han.