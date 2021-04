Se billedserie Sülle Gövercin fortæller, at de ikke har haft de store udfordringer med at tilpasse sig til de nye corona-retningslinjer.

Der er kommet liv i gaderne

Kalundborg - 23. april 2021 kl. 15:24 Kontakt redaktionen

Kalundborg: De fleste butikker og spisesteder er godt i gang med arbejdet igen ovenpå nedlukningen. Enkelte butikker har holdt åbent under nedlukningen, men med krav om afstand, mundbind og et loft over kunder. Frisører, tatovører og lignende liberale erhverv har efterhånden været åbne et par uger, mens restauranter og andre serveringssteder tidligere på ugen fik lov at følge trop.

Den ene af Kalundborg Handelsstandsforenings formænd, Glenn Swärd, som også er indehaver af Swärds Guldsmedie, er - som så mange andre - glad for, at forretningerne har fået lov at åbne.

- Det er dejligt. Det giver noget til gaden, at butikkerne er åbne. Det er kommet flere mennesker i gaden, og det er fantastisk med gang i udendørslivet, siger han.

Selvom butikkerne har været hårdt ramt - nogle hårdere end andre - fortæller Glenn Swärd, at der heldigvis ikke er nogen, der har måttet dreje nøglen om.

En glæde uden lige Hos Det Mexicanske Bøfhus i Kordilgade i Kalundborg er der kommet godt gang i forretningen igen. En håndfuld mennesker nyder en kop kaffe udenfor i eftermiddagssolen, mens et par mindre grupper sidder indenfor og spiser.

Restauranten har nu været genåbnet et par dage, og en smilende Sülle Gövercin, der er restaurantchef, glæder sig over igen at være i gang med det, han holder af.

- Det er en glæde uden lige at være tilbage og have noget at stå op til . Alle kunderne - dem vi brænder for, siger han.

Mens nogle spisesteder har været helt lukket ned, har andre fundet på alternative løsninger for at holde skruen i vandet. Under første nedlukning måtte Det Mexicanske Bøfhus smide en stor del af deres varelager ud, da det gik over dato, så da Sülle Gövercin fornemmede, at der var en anden nedlukning på vej, sørgede han for kun at bestille varer hjem i mindre mængder. Ganske rigtigt blev der lukket ned igen, og denne gang investerede Sülle Gövercin frem for at spare:

- Vi valgte at bruge 20.000 kroner på ny hjemmeside og webshop midt under nedlukningen, så vi kunne tilbyde takeaway, og det har betydet, at vi har kunnet beholde alle vores medarbejdere. Det var den helt rigtige beslutning.

Sülle Gövercin fortæller, at der stadig ikke er helt lige så mange strøgkunder, der kommer forbi til en spontan middag eller snack, som inden nedlukningen, men der er kommet godt gang i bordreservationerne, og der er fuldt booket både fredag og lørdag.

- Vi har forsøgt at henvende os til alle, så der både er mulighed for at komme spontant og med reservation. Vi har haft fire måneder med mindre omsætning, så nu skal der bare langes nogle øl over disken, siger han.