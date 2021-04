Se billedserie Serveringsstederne var klar til at tage imod kunder, da der i dag blev åbnet op for både inde- og udeservering. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Der er kommet gang i reservationerne på serveringsstederne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er kommet gang i reservationerne på serveringsstederne

Kalundborg - 21. april 2021 kl. 11:30 Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Det er igen muligt at tage på café, restaurant og værtshus. Genåbningsaftalen giver serveringsstederne lov til at servicere kunder med både indendørs- og udendørsservering. For indendørsservering gælder det, at kunderne skal bestille bord senest 30 minutter inden ankomst, og de skal desuden kunne fremvise et gyldigt coronapas. Ved udendørsservering er der ikke krav om nogen af delene.

Café Novo på Kordilgade i Kalundborg er blandt de forretninger, der har valgt at åbne i dag, og klokken 9.30 slog de således dørene op og var klar til at tage imod gæster til brunch, men Kordilgade lå stadig stille hen.

Mia Nielsen, der bestyrer Café Novo, fortæller, at kunderne har været interesserede i, hvornår de igen kunne komme på besøg.

- Vi har haft mange, der har spurgt ind til genåbningen. Vi bruger det samme bookingsystem, som vi altid har brugt, men hvor folk som regel kun har bestilt bord, når de skulle holde større selskaber, har vi allerede fået bookinger helt frem til begyndelsen af maj. Indtil videre har vi fem bordreservationer i dag, siger hun.

Hun glæder sig over, at hun og personalet igen kan vende tilbage til arbejdet.

- Nu håber jeg bare, der kommer gang i det, så vi kan få vores team på banen igen. Jeg er bange for, at kunderne har ændret deres adfærd lidt under nedlukningen.

Hos genboerne på restaurant La Viva var de også klar til at tage imod gæster. La Vivas ejer, Davut Yilmaz, fortæller, at de også har fået gang i bordreservationerne.

- Folk tager det rimelig pænt, at de skal bestille bord, hvis de vil sidde inde. Vi har fået en del reservationer, der er spredt godt hen over dagen, så vi får et godt flow i restauranten. Vi har både reservationer morgen, middag og aften, og vi håber, vejret fortsætter med at være godt, så vi også kan have folk udendørs, siger han.

Boonchoo Rasmussen, der er indehaver af restauranten Den Blå Elefant i Kalundborg, åbner også i dag. Hun er glad for kravet om bordreservation for gæster, der vil sidde inde.

- Det gør det nemt for os at overskue, hvor meget vi kan regne med at få at bestille. Vi ved lige præcis, hvor mange, der kommer. Ved sidste nedlukning stod vi med en masse varer, der skulle smides ud, og jeg har været bange for, det skulle ske igen, så her hjælper reservationerne med at skabe et overblik, siger hun.