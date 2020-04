Der bliver stille i Havnsø til sommer

Lige som mange andre af sommerens festivaler og store arrangementer, måtte foreningen Musik i Havnsø tirsdag se i øjnene, at årets udgave af festivalen ikke kan gennemføres på grund af den igangværende coronakrise. Til forskel fra mange andre ramte arrangementer, så slipper Musik i Havnsø dog forholdsvist let økonomisk.

- Vi er rigtig ærgerlige over at måtte aflyse. Heldigvis skulle billetsalget først sættes i gang på torsdag, og langt størstedelen af vores leverandører har været meget forstående, og er gået med til at rykke deres kontrakter til næste år, så lige nu ser det ud til, at vi slipper med et tab på omkring 20.000 til 30.000 kroner, fortæller formand for foreningen Kristian Kallenbach.