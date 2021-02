Den virtuelle skolezumba kom succesfuldt fra start

- Det var en succes. Der var både lærere, elever og forældre, der var klar på at danse. Vi havde 44, der loggede på, og vi havde i hvert fald 100 mennesker, der deltog virtuelt, så det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det lover godt, sådan lyder det fra Renée Juhl-Thomsen, der er AKT-­pædagog på Rynkevangskolen og idékvinden bag skolezumba.

Skolezumba er et nyt initiativ, hvor Kalundborgs folkeskoleelever, deres familier og lærere har mulighed for at danse løs. Det blev afholdt for første gang i går, mandag.