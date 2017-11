»Den store nisseprøve«

I »Den Store Nisseprøve« skal de to nisser Nis og Nissesisse i skole, for det er nemlig sådan, at alle nisser hvert 100 år skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse.