Den stoler på camouflagen

Kalundborg - 15. februar 2021

Per Huniche har taget mange tusinde gode fuglefotos, og dem han bedst kan lide at »skyde«, er de fugle, der er vanskeligst at komme tæt nok på. Som for eksempel en skovsneppe.

Skovsneppen er særdeles godt camoufleret i skovbunden. Den letter oftest på nært hold, når den jages op. Det sker med hurtige, buldrende vingeslag, og den forsvinder i lav flugt mellem stammerne.

- Tit letter den lige for næsen en én, når man kommer tæt på. Skovsneppen stoler nemlig fuldt ud på sin glimrende camouflage, fortæller Per Huniche, der også går under navnet Dyrenes Paparazzo.

Brug for tålmodighed

Det er tålmodighed, der er brug for, fortæller fotografen, som flere gange stod bomstille og lyttede uden at få øje på den sky og hurtige fugl - lige indtil det lykkedes at få billedet i kassen.

Per Huniches foto af skov­sneppen i skjul viser dens høje hovedform og de tre brede striber i nakken samt den spraglede ryg og vingerne.

Skovsneppen lever i overvejende grad af regnorme, som den fanger ved at prikke i jorden med sit lange, følsomme næb. Den tager også andre smådyr som insekter og deres larver, ligesom den især om vinteren, når jorden er frossen, kan tage frø og andre plantedele. Den kan ses trampe på jorden for at bringe byttedyrene op til overfladen.