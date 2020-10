Se billedserie Skuespiller Peter Schlie spiller drengen Arvid, som sammen med sin far er på camping. Her møder han pigen Indiane, som bliver spillet af Julie Jeziorski Jensen.Foto: Karoline Lieberkind.

»Den sommer far blev homo«

Kalundborg - 06. oktober 2020 kl. 15:03 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I disse dage spiller teatret »Hils Din Mor« forestillingen »Den sommer far blev homo« for de fleste elever i 7.-9. klasse i Kalundborg Kommune.

Den har allerede spillet i Høng, Gørlev og på Firhøjskolen, og tirsdag skulle de to niende klasser fra Hvidebækskolen se forestillingen på Musisk Skole, og de fleste ankom med bus, mens en gruppe ankom på knallert.

»Hils Din Mor« laver forestillinger, hvis budskab er at fremme forståelsen og accepten af LGBTI+-personer (Lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede). Teatret har fået en Reumert, Teaterforeningernes pris for årets børneteater og for ganske nylig Horsens Børneteaterpris.

Børnekulturkonsulent i Kalundborg Kommune Søren Vind tog imod eleverne, som kom ind i salen på Musisk Skole, hvor scenen var parat med lys, lyd og scenografi.

Stykket handlede om syvendeklasses-drengen Arvid, hvis forældre var blevet skilt efter mange års ægteskab, og moren har fundet en anden mand.

Arvid tager med sin far på campingferie på landet, hvor de møder Roger, som er homoseksuel, og som har datteren Indiane.

Der opstår hurtigt romantik mellem Arvids far og Roger, hvilket Arvid har svært ved at acceptere, og han prøver også i fællesskab med Indiane, at få faren til blive interesseret i en anden kvinde uden held.

Teaterforestillingen handler dog også meget Arvids egen udvikling. Om hvordan han synes, at det er klamt at kysse. Og om hvordan hans bedste ven Frank ofte fortæller bøssevittigheder, og Arvid har derfor ikke lyst til at vennen skal vide, at faren er homoseksuel.

Eleverne levede sig godt ind i forestillingen undervejs, som både bød på sjov og alvor, og som greb fat i det, som kan være pinligt, som eksempelvis det første kys eller nøgenbadning.

Efter forestillingen var slut, var skuespillerne Peter Schlie, Julie Jeziorski Jensen, Mikkel Reenberg og René Benjamin Hansen klar til en lille snak med eleverne om stykket.

Eleverne fik blandt andet svar på teatrets navn »Hils Din Mor«, som refererer til en af Anne Linnets sange.

Forestillingen handlede også om fordomme omkring homoseksuelle.

- Bøsse er stadig et udbredt skældsord i skolegården, og jeg håber, at I vil tænke jer om, inden I bruger det, fordi der kan sidde en person i klassen, som bliver såret, sagde René Benjamin Hansen.

Han ventede selv 10 år med at springe ud som homoseksuel, fordi han ikke turde at fortælle andre om det.

Han oplyste, at unge kan få mere information hos Aura hos LGBT+ Ungdom, hvor der også er nogle, som man kan snakke med.

- Der er ingen grund til at gå med det alene, sagde han.