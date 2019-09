Se billedserie Fra en stor centralskole med 550 elever i slutningen af 60?erne til en lille landsbyskole med 106 elever i dag. Raklev Skole har gennemgået en rivende udvikling, men har altid brystet sig af at være rummelig og med på de nyeste pædagogiske metoder. På fredag kan skolen fejre sin 60 års fødselsdag.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Den rummelige landsbyskole fylder 60 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den rummelige landsbyskole fylder 60 år

Kalundborg - 01. september 2019 kl. 17:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nogle år siden, at Arne Nielsen, Helle Nielsen og Nanna Ubbesen havde deres daglige gang i lærerværelset på Raklev Skole. Alligevel har de tre ingen problemer med at finde sig til rette, og i køkkenet lykkes det endda Arne Nielsen at finde den kaffekop han plejede at drikke af, da han var ansat på skolen.

Til sammen har de tre lærere gjort sig næsten 120 års erfaringer på Raklev Skole, så de er om nogen kvalificerede til at fortælle om skolens historie. Derfor mødtes Nordvestnyt med dem på lærerværelset for at tegne et lille portræt af den lokale skole, der på fredag fejrer sin 60 års fødselsdag.

Raklev Skole blev grundlagt i 1959, som en sammenlægning af gamle Raklev Skole, Nostrup Skole, Vollerup Skole og Illerup Skole, og Nanna Ubbesen var med helt fra begyndelsen.

- Raklev Skole var under opbygning, da jeg i 1958 som 22-årig, nyuddannet lærer blev ansat på Illerup Skole. På det tidspunkt stod det klart, at de fire små, lokale skoler skulle lægges sammen til én stor centralskole, og det var da også en af årsagerne til at jeg havde søgt ansættelse på Illerup Skole, husker Nanna Ubbesen.

- På det tidspunkt var Kalundborg en driftig by midt i en rivende udvikling. Store industriarbejdspladser som Asnæsværket og Carmen Curlers gjorde, at mange børnefamilier flyttede til byen, og da Raklev Skole var den eneste skole i vores område, voksede skolen hurtigt i de år, fortsætter Nanna Ubbesen.

Da skolen var på sit højeste havde den omkring 550 elever, fordelt ud over tre spor.

- Til at begynde med bestod skolen kun af den nuværende hovedbygning og gymnastiksalen, så alle faglokaler var konstant i brug. Det var nødvendigt med undervisning i biblioteket og i kælderen for at få det hele til at hænge sammen. Senere begyndte man at udvide skolen med flere pavilloner, og i en periode var det årsagen til, at folk i spøg kaldte byen for »Baraklev«, fortæller Nanna Ubbesen.

Da ægteparret Arne og Helle Nielsen kom til Raklev Skole i begyndelsen af 1970'erne var elevtallet faldet til omkring 300. Det skyldtes især, at man havde bygget Nyrupskolen, der havde overtaget de ældste årgange fra Raklev Skole.

- Til gengæld var vi kendt for at være en meget rummelig skole. Vi samarbejdede for eksempel med Synscenter Refsnæs og underviste flere blinde og svagtseende elever i vores klasser. Samarbejdet var så tæt, at jeg tog på lejrskole med Synscenter Refsnæs for at være sammen med eleverne, fortæller Helle Nielsen.

Skolen eksperimenterede også tidligt med »moderne«, pædagogiske begreber såsom udeundervisning og temauger.

- Vi havde på et tidspunkt hele 16 temauger om året, hvor vi dykkede ned i og dyrkede forskellige emner med eleverne. Vi deltog også i naturfagsmaraton og Lego League med andre skoler, og vi var den første skole i kommunen som indførte smartboards, siger Arne Nielsen.

De tre lærere er da heller ikke i tvivl om, at Raklev Skole har, hvad der skal til for igen at blive en populær skole, der kan tiltrække elever.

- I slutningen af 1980'erne var vi nede på godt 100 elever, Men da skoleinspektør Stig Schirmer kom til, vendte udviklingen. Han var blandt andet med til at stifte Raklev Skoles Kulturcenter og en aktiv forældreforening, der begge var med til at styrke den lokale opbakning omkring skolen, og i de efterfølgende år voksede elevtallet igen, fortæller Helle Nielsen.

60 års-jubilæet fejres hele fredagen. Fra klokken 13.00 er der åben skole på Raklev Skole.

Der vil være musik og forskellige lege for børnene, blive arrangeret rundvisninger på Raklev Skole, og der vil blive serveret kage og duroc-pølser til de sultne.