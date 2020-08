Send til din ven. X Artiklen: Den nye bestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den nye bestyrelse

Kalundborg - 17. august 2020 kl. 14:47

Bestyrelsen for BPH, der formelt konstitueres i september, består af

o Krist Gernaey, Professor, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet, Formand

o John K. Pedersen, Vicedekan, Research and Innovation, Fakultet for Engineering and Science, PhD Study Director, Aalborg University

o Lars Ditlev Mørck Ottosen, Head of Engineering, Aarhus Universitet

o Anna Haldrup, Head of Food Science, Københavns Universitet, Kasper Hallenborg, Head of The Maersk MC-Kinney Møller Institute, Syddansk Universitet, og Daniel Bojsen, Direktør for Sundhed, Social og Engineering, University College Absalon

o Claus Felby, Senior Vice President, Biotek, Novo Nordisk Foundation

o Michael Hallgren, Produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg A/S

o Jesper Haugaard, Vice President, EMA operation, Novozymes

o Sølvi Storsæter Bjørgum, CEO, Equinor Refining Denmark A/S

o Jan Lysgaard Thomsen, Kommunaldirektør, Kalundborg kommune

o Leder af BPH - (udnæves senere)

Nye muligheder

- Biomanufacturing Project House er et unikt initiativ, og et godt første skridt mod at gøre Kalundborg-miljøet endnu mere attraktivt for studerende og forskere. Viden fra de studerendes hjemmeinstitutioner kombineret med indsigt fra industriel praksis har potentiale for innovation, og initiativet vil åbne nye muligheder for både studerende , forskere og virksomheder. Vi har i forvejen et velfungerende samarbejde med industrien i Kalundborg, og som formand for BPH glæder jeg mig til at være med til at styrke dette yderligere, siger Krist V. Gernaey, Professor ved Institut for Kemiteknik på DTU, der er udpeget som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen får ansvar for at udvælge og tildele stipendier for kandidatafhandlinger og godkende forskningsprojekter, der finder sted på BPH. Sammen med lederen fra BPH er det også bestyrelsens ansvar at udvikle og beslutte relevante strategier og politikker for BPH, der skal sikre, at projektets store potentiale forløses. Bestyrelsen vil desuden bistå lederen for BPH med at sikre initiativets succes og følge det tæt for at sikre, at det lever op til interessenternes forventninger.

Om BPH

Cirka 15 projekter vil årligt være tilgængelige for de studerende, og samarbejde med bl.a. DTU, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet skal sikre en bred rekrutteringsbase. De studerende får tilbudt stipendier på 5-12 måneders ophold i Kalundborg med bolig og adgang til forskningsfaciliteterne i BPH. Samtidig bevarer de tilknytningen til den uddannelsesinstitution, hvor de er tilmeldt kandidatuddannelsen. En række aktører bidrager med i alt 120 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden bevilliger 65 mio. kr. til at finansiere udstyr, personale og drift af BPH i den første projektperiode. Når de første studerende påbegynder projekter hos BPH i begyndelsen af 2022 vil de blive integreret i et lokalt studiemiljø i rivende udvikling, som allerede omfatter 300-400 studerende.

