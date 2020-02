Godsfærgen Lady Lucienne fra den engelske kanal, som Juelsminde Kalundborg Linien A/S chartrede af Difko i 1982 er blevet ombygget på Dannebrog Værft i Aarhus. Den fik sat den store »kasse« midtskibs på og må nu medtage 500 passagerer, men færgen som ved indsættelsen fik navnet M/F Julle, er ikke blevet kønnere efter ombygningen. Færgen passerer her Asnæsværket under indsejlingen til Kalundborg. Foto: 1983 (Kalundborg Lokalarkiv)

Den nye, Juelsminde Kalundborg Linien A/S

Jydsk Færgefart havde i årene 1970 til 1980 drevet færgeruten mellem Juelsminde og Kalundborg, men den 5. november 1980 besluttede bestyrelsen i Jydsk Færgefart A/S at lukke Juelsminde - Kalundborg ruten med udgangen af 1980, og færgen Kalle III blev solgt til investeringsselskabet K/S Difko XXVI i København.

Kort efter at denne beslutning, om at lukke Juelsminde Kalundborg ruten var taget, blev der dannet et færgeudvalg, som bestod af de vognmandsfirmaer der benyttede ruten, samt repræsentanter fra Vejle og Vestsjællands Amt, Juelsminde og Kalundborg Kommuner samt banker og sparekasser på begge sider af vandet.

Den officielle dato for stiftelsen af det nye driftsselskab Juelsminde Kalundborg Linien A/S, var den 2. januar 1981.

Men det var et problem, at der nu kun sejlede en færge på ruten. Der var for lang tid imellem afgangene fra de to færgehavne, så i starten af 1985 meddelte selskabet, at man evt. ville købe den finske godsfærge Stena Trader.