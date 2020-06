Den nye Bukhfabrik

På den nye fabrik på Svends Allé er en serie Bukh EH 100 dieselmotorer ved at blive samlet. EH 100 var med vandret liggende stempel og to svinghjul og kunne yde 12 hk (hestekræfter). Udover en tank med brændstof, skulle motoren engang imellem have en spand vand i den køletank, der var en del af konstruktionen. Foto: 1954 (Kalundborg Lokalarkiv)

Foto: Picasa