Ulrikka og Jens Worsøe i gårdhaven på Bistro Bispegården i højbyen i Kalundborg, som de forlader fra årsskiftet efter seks fantastiske år, hvor de har nydt at bygge bistroen op til det, den er i dag.

Den meget svære beslutning er truffet

Kalundborg - 07. september 2021 kl. 15:14

Bistro Bispegården skal have nye forpagtere fra årsskiftet. Ulrikka og Jens Worsøe har truffet den meget svære beslutning at stoppe på Bistroen i de historiske omgivelser fra næste år for udelukkende at koncentrere kræfterne om Danhostel Kalundborg Vandrehjem.

- Vi kan ikke længere holde til at løbe stærkt begge steder, så derfor stopper vi på Bistro Bispegården, selv om det er et sted, vi elsker højt, siger Ulrikka Worsøe, som også driver vandrehjemmet sammen med Jens Worsøe.

Hun understreger, at det altså først er 31. december, at de afleverer nøglerne til de kommende forpagtere.

- Vi har bedt Kalundborg Kommune finde nye kræfter til at drive vores dejlige restaurant videre.

Fra 12. september går Bistro Bispegården over til vinteråbningstider, det betyder, at det bliver en pop up restaurant, der popper up, når der er behov for det:

- Når et jubilæum skal fejres, eller beaujolais nouveau'en er frigivet, Goosmann Vine har noget nyt på programmet, selvfølgelig også når der er fernisering på en ny udstilling på Galleri Bispegården.

- Vi åbner gerne, bare I er mere end 10 personer og vi kender dato og klokkeslæt i god tid, oplyser Ulrikka Worsøe.

- Vi har nydt en dejlig travlt sommer, og glæder os til en lidt mere stille vinter.

Ulrikka Worsøe håber fortsat at se en masse mennesker på Bistro Bispegården.

- Vi sørger for at markedsføre vores pop upper, både i avisen, på vores hjemmeside og via Facebook.