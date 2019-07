Den lokale pigefodbold skal styrkes

I forvejen samarbejder KGB og RGI omkring damefodbolden, et samarbejde der har gjort det muligt at stille med to dameseniorhold. Nu udvides samarbejdet med et initiativ, der skal styrke pigefodbolden i Kalundborg Kommune.

- Det er aftalt, at man fra den kommende sæson går sammen om to fælles hold for de store piger under navnet Raklev Kalundborg Pigefodbold. Der er tale om et U14 og et U16 hold. Der er teknisk tale om et holdsamarbejde, hvor spillere fra de to klubber kan spille på samme hold. Spillerne behøver altså ikke skifte klubtilhørsforhold for at deltage på holdet, forklarer Lars Bosendal, der er pigeansvarlig i RGI.