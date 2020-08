Se billedserie Trailer Rutens færge M/F Trailer sejlede sin første tur på Juelsminde Kalundborg ruten den 3. november 1985, og den 30. oktober 1990 sejlede den sin sidste tur på ruten. Fra den 31. oktober til 26. november 1990, sejlede M/F Trailer på den nyoprettede godsrute mellem Kalundborg og Fredericia. Foto: 13.04.1986 (Kalundborg Lokalarkiv) Foto: Picasa

Den lige linie

01. august 2020

På initiativ af færgeudvalget i Juelsminde, hvis formand var manufakturhandler Georg Jørgensen, blev der i sidste halvdel af 1950'erne arbejdet på at få etableret en færgerute fra Juelsminde til Kalundborg. Byrådet i Kalundborg mente ikke, der kunne blive plads i Vesthavnen til en færge til Juelsminde , når der også skulle være plads til DSBs nye hurtigrute til Aarhus.

Nyby Havn på Røsnæs, der dengang ikke lå i Kalundborg Kommune, blev nævnt som anløbshavn på Sjælland for færgeruten til Juelsminde, og i august 1959 meddelte færgeudvalget, at anløbshavnen på Sjællandssiden blev Røsnæs, hvilket dog ikke blev til noget.

Der blev forhandlet med flere rederier om etableringen af en færgerute, og i december 1960 meddelte Det Dansk Franske Dampskibsselskab, at man kunne gå i realitetsforhandlinger om en færgerute mellem Juelsminde og Kalundborg.

Den 10. maj 1961 bestilte Det Dansk Franske Dampskibsselskab, hos Adler Værft i Bremen, den første færge til det nystiftede selskab Juelsminde Kalundborg Linien A/S, og den 21. juli 1961 kunne Kalundborg Folkeblad oplyse, at der var planer om, at bestille endnu en færge.

Færgerne mellem Juelsminde og Kalundborg kom til at sejle i 34 år, fra den 15. maj 1962 til den 31. december 1996.

Det var forskellige driftselskaber, der igennem årene stod for sejladsen på færgeruten mellem Juelsminde og Kalundborg.

Juelsminde Kalundborg Linien A/S stod for sejladsen fra 1962 til 1969 og blev afløst af Jydsk Færgefart A/S fra 1970 til 1980. Den nye Juelsminde Kalundborg Linien A/S stod for sejladsen fra 1981 til 1985 og derefter blev ruten, fra 1985 til 1990 besejlet af Trailer Ruten A/S og til sidst fra 1990 til 1996 var det Mercandia rederiernes Kattegat Broen, der sejlede mellem Juelsminde og Kalundborg.

Der er nok større mulighed for, at der en dag kommer en bro eller tunnel fra Kalundborg til Jylland, end at et rederi ser mulighederne i at genoplive en færgerute mellem Kalundborg og Jylland.

Niels A. Jensen

Kalundborg Lokalarkiv