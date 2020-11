Se billedserie Corona: De fire arbejdsgrupper var forbundet via skærme i lørdagens afsluttende workshop på Skolen på Herredsåsen. Foto: Mie Neel

Den lange vej mod en endnu bedre folkeskole

Kalundborg - 21. november 2020 kl. 12:13 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune er på vej mod en ny fælles folkeskolestrategi. Mod en bedre folkeskole. Et af mange mål i den proces er at løfte fagligheden i et omfang, så flere elever får mulighed for at træffe valg på flere hylder, når de skal vælge uddannelse.

Det er ikke nogen let eller simpel proces. Siden efterårets begyndelse har skole- og administrative ledere, lærere, pædagoger og forældre i samarbejde med forskningen været vidt omkring gennem såkaldte inddragende workshops med en stribe overordnede emner som inspirationskilde til nyt indhold og form i den nye strategi.

Lørdag blev det lange tilløb og indledende arbejdsproces afsluttet med en workshop på Skolen på Herredsåsen. Den femte i rækken. afviklet under de nødvendige sundhedsmæssige corona-hensyn, hvor deltagerne - omkring 30 - var opdelt i mindre grupper i separate lokaler og med plenumoplæg og drøftelser virtuelt. Det fungerede fint.

Formanden for børn- og familieudvalget, Karl Åge Hornshøj Poulsen (V) bød velkommen, og det er også ad politiske sti, processen nu fortsætter.

- Det er politikerne, der tager over i foråret, og så har vi en forventning om, at der på baggrund af et nyt udkast kan skabes enighed om en fælles folkeskolestrategi, som kan træde i kraft fra august næste år, siger Michael Gravesen, direktør for børn, skole og familieområdet i Kalundborg Kommune.

Der har som nævnt været afviklet fire inddragende workshops med inputs til fremtidens folkeskolestrategi. De fire åbne workshops har haft hver sit tema: »Folkeskolen og lokalsamfundet (inkl. erhvervslivet) for bedre læring«, »De gode overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til uddannelse for bedre læring«, »Den gode hverdag i skolen for bedre læring« samt »Didaktik og pædagogik i skolen for bedre læring«.

Lørdagens opsamlende workshop omfattede også - og ikke mindst - et oplæg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som har gennemført en analyse blandt alle ledere, lærere og pædagoger i folkeskolen i Kalundborg foruden fokusgruppeinterviews med alle skoleledere/afdelingsledere omkring faglighed og folkeskolereform i Kalundborg Kommune. VIVE kom derfor med et oplæg om både hovedresultaterne fra analysen i Kalundborg Kommune og et generelt oplæg omkring folkeskolen.