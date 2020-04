Den gamle Købmandsgård

Købmandsgården i Kordilgade 28 med en stor flot gadelygte til venstre på huset. Der var tre butikker i bygningen. Til venstre for porten var det modehandlerinde L. Rosteds forretning, til højre for porten er det C. Michaelsens kolonialbutik og helt til højre Alfred Schrøders manufakturforretning. Foto: 1882 (Kalundborg Lokalarkiv)

