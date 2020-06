Fabrikken, som Bukh og Gry byggede i Kalundborg, lå på Østre Havnevej og var nabo til både­værf­tet, hvor der er en skonnert på bedding. På skiltet over bygningen står der Kalundborg Motorfabrik, og på selve bygningen står der Bukh & Gry Motoren. Foto: 1915 (Kalundborg Lokalarkiv)

Den gamle Bukh-fabrik

Jens Bukh og Johannes Gry tog sammen til USA, og fik bl.a. arbejde på en af de store automobilfabrikker. Under opholdet i USA uddannede de sig samtidig til ingeniører.

Efter at de to venner var kommet tilbage til Danmark, startede de i 1904 maskinfabrikken i Hørve, hvor man i begyndelsen hovedsagelig lavede vindmøller, men også benzin og petroleums motorer, og en enkelt bil, måske Danmarks første, eller to biler blev det også til, og i 1910 kunne Bukh & Gry sende den første dieselmotor på markedet.