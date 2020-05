Den femtårnede i Kalundborg

Vor Frue Kirke i Kalundborg er Nordeuropas eneste femtårnede centralkirke, og på verdensplan er den ret enestående og regnes for at være Danmarks vigtigste bidrag til den europæiske middelalderarkitektur.

Kirkens grundplan er et ligesidet græsk kors, hvor der over korsets midte er opført et 44 meter firkantet tårn, der står på fire, seks meter høje granitsøjler, og yderst i de fire korsarme er der bygget et 34 meter højt ottekantet tårn.

I middelalderen, i slutningen af 1100-tallet, hvor kirken blev bygget, forstillede folk sig »Det himmelske Jerusalem« som en befæstet by med fem tårne, så her passer Esbern Snare og datteren Ingeborgs bygningsværk godt ind i historien.

Fra byggeriets start har det måske slet ikke været tanken, at der skulle bygges et ottekantet tårn over de fire korsarme, men at tårnene er kommet til under selve kirkebyggeriet.