Den blå sol har givet god respons på de sociale medier. Foto: Per Huniche

Den blå sol og julestjernerne

Julestjernerne på billedet med træet skal ifølge fotografen ses som tegn på håb for både julen og det nye år.

Selv har fotografen på det seneste hygget sig med at lave nye billeder ud af sine billeder - derhjemme i total sikkerhed for covid19, nævner Dyrenes Paparazzo, som især har fået respons på de sociale medier for billedet af den blå sol, der er drejet fra den klare virkelighed til noget betydeligt mere kunstnerisk.