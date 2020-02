Den Tykke Kok: Nu fokuseres der på mad ud af huset og selskaber

Restaurant Den Tykke Kok på Banegårdspladsen 2 i Kalundborg har længe haft stor succes med at levere mad ud af huset. Kunderne slipper for indkøb og for at stå i køkkenet og tilberede maden - det sørger Flemming Bindesbøl og hans medarbejdere for.

- Derfor har vi besluttet at omstrukturere i Restaurant Den Tykke Kok og deler nu vores kræfter op på to fronter, hvor vi fortsætter det succesfulde arbejde med at lave al slags mad ud af huset - det er både smørrebrød og varme retter til private fester, receptioner og firmafester, og samtidig åbner vi for, at selskaber på 10 og opefter kan benytte vores selskabslokaler hele dagen - også restaurationslokalet med udsigt over Kalundborg Havn, som vi fra 1. marts ligeledes benytter til det formål, oplyser Flemming Bindesbøl.