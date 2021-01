Motor Mille har før med succes besøgt Den 8. Himmel i Kalundborg. Nu er hun på programmet til at vende tilbage til sommer, hvis Coronakrisen er drevet tilstrækkeligt over.Foto: Mie Neel

Artiklen: Den 8. Himmel håber at genopstå til sommer

På trods af corona håber arrangørerne på at kunne gennemføre de populære børnekoncerter, Den 8. Himmel, til sommer. De tre første navne er allerede på plads og tæller blandt andet Motormille og Sebastian Klein med band.

På nuværende tidspunkt, hvor størstedelen af Danmark er lukket ned, kan det virke som et fromt håb at få lov at gennemføre koncerter til sommer, men arrangørerne af de populære børnekoncerter Den 8. Himmel i Kalundborg er alligevel i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson.