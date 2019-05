Det er ikke alle unge, som skal være studenter, så hvorfor kalde dem for ikke uddannelsesparate spørger udvalg. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Demotiverende for de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Demotiverende for de unge

Kalundborg - 02. maj 2019 kl. 13:01 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort før påske modtog Børn- og Familieudvalget et brev fra undervisningsminister Merete Riisager.

Brevet var et svar på en henvendelse fra udvalget, hvor man opfordrede til et opgør med den nuværende vurdering af unges uddannelsesparathed.

- Det er ikke rimeligt, at elever i 8. klasse får et stempel i panden, om at de ikke er uddannelsesparate, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for Børn- og Familieudvalget.

I udvalget frygter man, at vurderingen »ikke uddannelsesparat« kan virke demotiverende for de unge, som står overfor at skulle starte på en ungdomsuddannelse.

- Det kan det godt være, at de bagefter får en forklaring om, at det bare betyder, at de ikke er egnede til at starte på gymnasiet, men for mange af dem er det ikke relevant med den vurdering, da de slet ikke gik med overvejelser om at tage en gymnasial uddannelse. Hvorfor skal de så gennem en sådan vurdering, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

I svarbrevet fra ministeren nøjes hun dog med at henvise til eksisterende initiativer med at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, og i øvrigt opfordre udvalget til at komme med deres input til disse initiativer.

- Det er ikke en direkte afvisning af vores tanker, men man kan godt mærke, at der er et folketingsvalg lige om hjørnet, konstaterer Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

På Børn- og Familieudvalgets møde onsdag besluttede udvalget, at man vil forfølge sagen yderligere efter folketingsvalget