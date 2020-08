Se billedserie Så er det afsted. Forrest Tonny Toft som pilot og Sonja Kure. Bagerst Marianne Toft som pilot og Bjarne Olsen. Foto: Eva Lyng Johansen

Dejligt at glæde andre med cykeltur

Kalundborg - 30. august 2020 kl. 18:01 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

kalundborg: Tonny Toft har været cykelpilot hos Cykling uden Alder i to et halvt år, og for et par måneder siden blev hans kone Marianne Toft også cykelpilot.

Lørdag klokken 14 skulle de deltage i det landsdækkende arrangement, hvor 100 rickshawcykler skulle trille samtidig på de danske veje, men man nåede kun op på 60 stykker i alt.

På mobilen kunne de ved hjælp af video følge de andre piloter andre steder i landet, inden de skal ud at cykle.

Tonny Toft cykler tre gange om ugen med beboere fra Nyvangsparken, og denne gang er det Sonja Kure som er passager, mens Bjarne Olsen er passager hos Marianne Toft.

Turen indledes med kaffe hos Erik Nielsen, tidligere købmand gennem 50 år, som har udlånt et pæretræ til Tonny Toft, som han kunne bruge til at lave pæresnaps af. Til gengæld fik Erik Nielsen en hjemmelavet pæresnaps for ulejligheden.

- Den glæde som de ældre får, får vi tusind gange igen. De er så taknemmelige, siger Tonny Toft.

Diplom til de ældre

Han holder statistik med hvor meget han cykler med den enkelte, og han har for eksempel cyklet 47 ture med Bjarne Olsen, hvilket svarer til 521 kilometer i alt.

Tonny Toft laver løbende diplomer til beboerne, når de runder et rundt antal.

Bjarne Olsen ser meget frem til cykelturene, og han kan godt lide at komme forbi havnen især.

- Jeg elsker det. Man ser meget mere, når man cykler i forhold til hvis man kører i bil, siger han.

Hjemme i haven hos Erik Nielsen kan udsigten over fjorden nydes, mens piloter og passagere venter på afgang klokken 14.

To måneders pause

Tonny Toft er glad for at han atter kan cykle med beboerne, fordi under coronanedlukningen, var der to måneder, hvor der blev lukket ned for cykelture.

- Der er stadig restriktioner. For eksempel må vi ikke komme ind på plejecentrene, siger Tonny Toft.

Beboerne bliver afleveret udenfor af personalet.

Derudover må der kun være en enkelt passager i rickshawen, hvor der tidligere måtte være to.

Tonny Toft har også godt fælleskab med de andre cykelpiloter, som de mødes med til fælles cykelture og kaffe.

Cyklen er nem at styre, og bilisterne viser også stor respekt for dem i trafikken, fortæller Marianne Toft.

Klokken 14 bliver kaffekopperne pakket væk, og så skal de to rickshaws afsted ud i solskinnet. Der bliver vinket farvel til Erik Nielsen.

Nu går turen går mod Brandsbjerg, Gisseløre, Kalundborg Havn inden turen ender ved Nyvangsparken igen.

Indtil næste cykeltur.