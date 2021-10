Debatmøde om LGTB+samarbejde

Se billedserie På debatmøde tirsdag aften blev der talt om hvordan kommunerne kan arbejde for bedre trivsel for LGTB+personer. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 13. oktober 2021 Af Eva Lyng Johansen

Omkring 30 personer deltog i tirsdag aften i debatmøde om LGTB+ personers trivsel i de fem vestsjællandske kommuner, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Slagelse på Skolen på Herredsåsen.

Initiativtager til mødet er Pylle Quaade fra L.U.V/LGTB+ Ungegruppe Vestsjælland, og det var primært lokale politikere som deltog i mødet.

Aftenen bød på nogle spændende foredrag fra blandt andre Michael Tannery, manager på Novo Nordisk Global Diversity & Inclusion Project og Helge Nymand fra Forældre Støtte Transkønnede Børn.

- Det var et meget nærværende møde, og jeg oplevede, at politikerne var helt blown away over foredragene, siger Pylle Quade.

Formålet med mødet var blandt andet at skabe et samarbejde om LGTB+ på tværs over kommunegrænserne, og der var enighed på aftenen om at lave et samarbejde mellem Kalundborg, Odsherred og Kalundborg Kommuner.

- Så kan kommunerne skiftes til at holde et fælles pride, som kan skabe synlighed for LGTB+ personer, siger Pylle Quaade.

Nu skal de udvalgte personer fra Holbæk, Odsherred og Kalundborg i gang med at holde møder.

Ifølge Pylle Quaade blev en del af politikerne også rystet over at høre, hvor stort behovet er for, at kommunen hjælper med rådgivning til for eksempel forældre til transkønnede børn.

- Det er svært for familier, som har et barn som gerne vil have et kønsskifte. De mangler et sted, hvor de kan gå hen, siger hun.

Derfor er der ønske om at kommunen oplyser på deres hjemmesider, hvem man kontakte i forhold LGTB+ spørgsmål.

Pylle Quaade var glad for debatmødet.

- Det her det første skridt på vejen til mere mangfoldighed i kommunerne, siger Pylle Quaade.