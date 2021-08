Debat-fest og skønne børn på scenen

Og i den kategori var der interesse for at diskutere, hvordan man undgår madspild, hvad der - udover DM i Skills, som næste år også finder sted i Høng - kan gøres for at få flere unge ind i håndværksfagene, eller hvad vi som samfund kan gøre for at sikre landsbyerne.

Det var gennemgående for de politiske debatter, avisen havde mulighed for at besøge, og som ikke i sig selv rummer konfliktmodsætninger (Kattegatforbindelse som et eksempel) at mange kandidater fik mulighed for at lægge deres specifikke ønsker, deres politik frem i de tre telte, som i mange tilfælde var fyldt med lyttende borgere - som også fik lejlighed til at stille spørgsmål.