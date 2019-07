Se billedserie - Det er blevet godt, og jeg er meget taknemmelig for den frivillige hjælp, jeg har fået på Osvejen. Vi er langt fra i mål endnu, men vi er godt på vej - og vi har åbnet, smiler Dea Korgaard Madsen. Foto: Bjarne Robdrup

Dea fra Gørlev har is i maven

Kalundborg - 12. juli 2019 kl. 15:34

Af Bjarne Robdrup

På få år har Dea Korgaard Madsen overtaget tre markante is- og grillhuse langs den sjællandske vestkyst fra Bjerge Sydstrand i nord til Stillinge i syd. Kvalitet og stort vareudbud er baggrunden for en succes, der er kommet bag på hende.

Man skal have is i maven, og modet til at turde tage en chance eller to.

Det er 34-årige Dea Korgaard Madsens recept på den erhvervssucces, hun har skabt på ganske få år, og som er baggrunden for, at hun, på en lidt utraditionel baggrund, nu har åbnet is- og grillhus nummer tre langs Sjællands vestkyst.

Dea, der bor med mand og barn på Slagelsevej i Gørlev, overtog i 2017 is- og grillbaren ved Mullerup Havn - et hus, der ikke havde markeret sig voldsomt på havnen i årene forinden, og med et begrænset udbud. Det har investeringer både ude og inde i den grad lavet om på.

- Alle husker sommeren sidste år, og det blev en fantastisk sæson for os. På den baggrund har jeg ikke lagt mig fast på et sammenligneligt budget, for sommeren i år er mere normal, og så kan vi ikke forvente at ramme samme omsætning. Men det har vi gjort. Det er ganske utroligt, og vi er helt overvældede, siger Dea, hvis faglige baggrund er baseret på en kontor- og siden en salgsassistentuddannelse.

- Men jeg er først og fremmest plejemor for en lille datter. Isdamen kommer i anden række, smiler hun.

Efter åbningen af is og grill på Mullerup Havn overtog Dea Skovhuset ved Stillinge Strand. Først på lejebasis. Nu som ejer.

Og for få uger siden skrev hun på sin Facebook-side, at hun havde fået opfordringer om at genåbne ishuset på Osvejen nær Fredskoven. Hvad gjorde Dea? Hun bad om frivilliges hjælp til rengøring, oprydning, malearbejde og andre praktiske gøremål.

- Altså, hvis vi skulle have glæde af denne sommer, handlede det jo om at komme i gang. Og allerede mandag efter mit opslag i weekenden meldte syv-otte personer sig. Jeg kendte kun to af dem på forhånd.

Processen er gået stærkt. Meget stærkt. Og onsdag i denne uge slog Dea dørene op til Fredskovens ishus, som hun har mange planer for.

Her er et hyggeligt og børnevenligt siddeområde i det fri, og ombygningen af selve huset er i fuld gang. Men det fungerer allerede.

- Vi vil gerne sælge andet end lækker is. Gæsterne skal også kunne spise her eller købe varme retter, de tager med sig videre. Det kommer alt sammen, ler hun.

Kalundborg Kommune er ved at udstykke det område, grund og ishus ligger på, og når den proces er overstået, har Dea købt både hus og grund.

Af de 60 medarbejdere, Dea råder over i dag, er kun en enkelt fuldtidsansat.

- Det er Karen Christensen, min højre hånd. Hun har det fulde ansvar for de tre huse til daglig. Det er jeg både meget glad for og tryg ved.

- Jeg har masser at se til, siger Dea, der stammer fra Jerslev.

Hvor ligger det næste ishus og den næste investering?

- Haha, nej, nu stopper vi. Tror jeg. Tre er nok, også selvom det, vi laver, er sæsonbaseret.

- Vi satser på kvalitet og ordentlighed, og der skal være tid til det hele.

- Jeg opfatter mine erhvervsprojekter som min pensionsopsparing.