De yngste elever i Kalundborg og Gørlev bliver mikroforskere

- Vi er jo vant til at svare børnene prompte, når de stiller et spørgsmål. Men her skal vi være bevidste om at give slip og støtte eleverne i at reflektere og arbejde videre med deres egne spørgsmål. Underviserne får en ny rolle som understøttende og guidende for eleverne i deres arbejde med at finde svarene, fortæller projektleder for Mikroforskerprojektet, naturvejleder Kari Hald.