De unges hus i Kalundborg

På sit højdepunkt kunne Kalundborg Multi­hus samle næsten 2000 tilskuere til festival. I dag har huset ingen bestyrelse og står over for en lukning.

Det er efterhånden mange år siden, at ideen om et multihus til ungdommen i Kalundborg første gang opstod. I starten talte man om et ungdomshus, men man gik snart over til i stedet at omtale det som et multihus, for ikke at skabe associationer til Ungdomshuset på Jagtvej.