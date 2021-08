Se billedserie Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen var blandt gæsterne, da der onsdag blev holdt åbningsreception for Headspace Kalundborg i lokalerne i Kalundborg Hallerne.Headspace Danmark er et gratis og anonymt landsdækkende rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år. Poul Nyrup Rasmussen er protektor for tilbuddet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

De unge skal have et trygt sted at søge hjælp

Kalundborg - 18. august 2021 kl. 14:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der er protektor for Headspace Danmark, sang for, da deltagerne i åbningsreceptionen for Headspace Kalundborg onsdag eftermiddag sang Jens Rosendals »Du kom med alt det der var dig«. Da han nåede til sidste vers stoppede han kortvarigt op og bad de fremmødte spidse ører.

- Dette vers er en rigtig fin opsummering af alt det som Headspace og vi der er til stede her i dag, arbejder med, sagde han.

Verset lyder som følger: »At livet det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær, på trods af det, der smerter, og kærligheden er og blir og hvad end hele verden si´r, så har den vore hjerter«.

Tanken bag Headspace, et rådgivningstilbud for børn og unge mellem 12 og 25 år, er da også netop at hjælpe de unge inden problemerne vokser sig uoverskuelige.

- Vi der er til stede her i dag, ved godt allesammen at livet er en blanding af lyse og mørke stunder, men alt for mange børn og unge ved ikke hvordan de skal håndtere mørket, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

- Over en årrække har vi bevæget os fra at være et omsorgssamfund til et behandlersamfund. For at få hjælp skal du virkeligt have det dårligt. Med Headspace forsøger vi at få fat i de unge inden det går så galt, forklarede Poul Nyrup Rasmussen.

Headspace Kalundborg åbnede faktisk helt tilbage i marts i år. At åbningsreceptionen først holdes nu skyldes Coronaepidemien, men borgmester Martin Damm glædede sig over, at Headspace alligevel ufortrødent havde kastet sig ud i arbejdet.

- Danmark har udviklet sig til et højeffektivt samfund, hvor vi alle forventes dagligt at levere vores bedste. Det danske samfund er på mange måder et godt samfund, men det putter også os alle under et stort pres. Særligt for de unge kan dette pres være svært at bære. derfor er jeres arbejde i Headspace så vigtigt, sagde borgmesteren.

De unge som Headspace hjælper kommer med alle salgs problemer.

- Det kan være alt lige fra unge, som har svært ved at få tiden til at gå op og planlægge en hverdag med skole, lektier, fritidsarbejde og venner. Til andre unge som kommer fra en kriminel baggrund. Vi forsøger at Fotohjælpe dem alle, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Headspace Kalundborg holder til i Kalundborg Hallerne og holder åbent tirsdag til torsdag mellem klokken 12.00 og 18.00.