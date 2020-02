De unge kunstudstillere blev præmieret

ProPainting på Flakagervej i Kalundborg var igen på pletten og sørgede for de kontante præmier til vinderne. 500 kroner til førstepræmien og to andenpræmier, som hver giver 250 kroner til klassekassen.

Meget brugskunst

Årets udstilling rummede især malerier, fotos og mange former for brugskunst som keramik, træarbejder, strik, quiltede tæpper og hæklede sager. Et af formålene med udstillingen er også, at folk, som måske ikke er medlem af en forening eller går på aftenskole, har mulighed for at træffe andre, som også er kreative i deres fritid.