Se billedserie Sortkrudt-kanonskytter i aktion i Kalundborg.

De tre bedste skud fra 2017

Kalundborg - 31. december 2017 kl. 19:04 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: En vendehals, en kanon-affyring og en smuk morgenstund på Røsnæs. Tre meget forskellige fotos - og alle på fotografen Per Huniches top tre-liste over samtlige hans voldsomt mange 2017-billeder.

Per Huniche fra Kalundborg, der også er kendt som Dyrenes Paparazzo, er især glad for at fotografere fugle, og han er rigtig glad for sin lille, fjerede vendehals i perfekt modlys på Røsnæs.

- Selvfølgelig har jeg mange fotos med pipfugle, men jeg tager billeder af meget andet, siger Per Huniche og forklarer, hvad et billede skal gøre for at ryge til tops på favorit-listen:

- Tja, de skal gøre mig superglad inden i, og de skal være skarpe og fortælle en historie på et spiltsekund. Som hvis man sad på ryggen af en rumraket og får et ordentlig los i røven. Et godt billede kan også vise nye dimensioner og gøre én ydmyg, fortæller fotografen.