De orange sten er sat forskellige steder i området. Her ses en af de 62 orange sten. Privatfoto

De stener sig til fibernet-forbindelse i Saltbæk

Kalundborg - 23. juli 2020 kl. 17:40 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Orange sten.

Det er et af midlerne for at få tilstrækkeligt mange beboere råbt op og få dem til at bestille fibernet.

Til nu er der sat 62 sten op med påskriften »Vi har bestilt fibernet. Har du?«.

Det er Christina Trebbien, der har kreeret stenene. Hun har sommerhus i Saltbæk, og stenene kan ses i Saltbæk-, Vollerup- og Brokkebjerg-området.

- Vi er 216, der har tilmeldt os, og vi skal være mindst 398. Vi er dermed godt på vej, og vi skal nå i mål, for at det bliver til noget , oplyser hun.

De 398 tilmeldte skal nås inden den 30. september. Ellers bliver det ikke til noget.

Hver uge øges antallet, så der er håb for projektet.

Nu bruger Christina Trebbien og de andre, der er med på at gøre fremstød for fibernet-ønsket, de orange sten for at skabe sjov opmærksomhed for deres sag.

Det virker - Mor, der var nogen, der stoppede op ved vores sten på stranden, og de grinede og snakkede om internet, fortæller Matilde Jensen, datter til sommerhusejerne Michael Jensen og Christina Trebbien.

- Og det er lige præcis det, der er formålet med de hjemmemalede sten: At få folk, der bor i området, til at snakke sammen om, hvilke muligheder det kan give at benytte sig af fibernet. For os vil en hurtig internet­forbindelse betyde, at vi indimellem kan arbejde fra sommerhuset og børnene kan samtidig bruge internettet, siger Christina Trebbien.

Hurtigt web efterspørges Hurtige internetforbindelser er et must for mange.

- Flere og flere efterspørger det, når de ser på sommerhuse. Det er et klart plus, fortæller ejendomsmægler Iben Nielsen fra Home Kalundborg.