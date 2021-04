Kræftens Bekæmpelse plejer at besøge lokale børnehaver for at lære børnene at passe på solen. Foto: Mie Neel

De små skal også passe på solen

Her plejer frivillige fra lokalafdelingen at besøge børnehaverne, for at tage en snak med børn og pædagoger om hvorfor det er vigtigt at passe på solen.