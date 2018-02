De sidste forlader asylcentret

Efter knap to år som hjem for flygtningefamilier er Røde Kors' asylcenter på det gamle sygehus på Nørre Allé i Kalundborg nu ved at være et overstået kapitel.

- Det er jo en lille epoke i Kalundborg, som nu er ved at være slut. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt at gå rundt her, for der er jo ikke meget liv nu - på et sted, hvor vi havde både skole, børnehave og mange former for værksteder. Omvendt har vi jo hele tiden vidst, at aftalen lød på to år, og to år blev det, siger daglig leder Bent Jahns, der selv nu skal videre og stå for den daglige drift af hjemrejsecentret i Avnstrup.