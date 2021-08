Se billedserie Havnsø deltog i det landsdækkende event Hop-i-havet, som skal sætte fokus på havmiljøet. Foto: Anders Ole Olesen

De hoppede i vandet for en renere bugt

Kalundborg - 22. august 2021 kl. 12:20 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Klokken 10 søndag sprang omkring 20 personer i vandet i Havnsø Havnebad, og de deltog dermed i det landsdækkende hop-i-havet event, som Danmarks Naturfredningsforening har taget initiativ til.

- Vi råber virkelig højt nu, fordi vi ikke er tilfredse med regeringens hav-udspil, som er alt for uambitiøst. Vi har i årtier udsat havet for overfiskeri, råstofudvinding fra havbunden og spildevandsudledning, sagde Susanne Ladefoged, formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Kalundborg Kommune.

Som arrangør af eventet, som var det eneste i Kalundborg Kommune, var Miljøforeningen Havnsø- Føllenslev, foreningen Ren Nekselø Bugt og Havnsø Havnebad. På landsplan var der 95 events.

- Vi bakker fuldt op om de tre foreningers initiativ, fordi det er en stor mundfuld at skulle passe på både naturen og havmiljøet, lød det fra Susanne Ladefoged.

Mette Hvid Brockmann fra Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev fortalte, at man inden arrangementet, var nervøs for om skybruddet tidligere på ugen, ville give for mange E. coli-bakterier i vandet til, at man kunne bade på denne dag. På flere af nabostrandene frarådes badning nemlig. Men det røde flag blev heldigvis ikke hejst i Havnsø.

- Vi er bekymret for de manglende tiltag for at gøre noget ved problemerne med spildevandsudledning og overfiskeri. Nu skal det til at gå den anden vej, sagde Mette Hvid Brockmann.

Nystiftet forening Niels Overgaard Christensen er fra den nystiftede forening Ren Nekselø Bugt.

Foreningen blev stiftet på baggrund af en principbeslutning i Odsherred byråd den 5. november 2019, om at forsøge at gennemføre et fælleskommunalt spildevandsprojekt sammen med Holbæk kommune, hvor spildevand fra Holbæk kommune, samt afvanding af Lammefjorden via nyt renseanlæg i Fårevejle, udledes i Nekselø Bugt.

- De vil gerne pumpe kvælstof ud i Nekselø Bugten, som er et Natur 2000 område, siger Niels Overgaard Christensen.

Han fortalte, at foreningen på kun en uge havde fået 100 medlemmer.

- Vi synes, at det er vigtigt, at vi kigger kommunerne over skulderen i de her sager, sagde han.

Søren Møberg fra Havnsø Havnebad var også til stede.

- Vi er jo brugere af Nekselø Bugten, og derfor er det også en hjertsag for os med en ren Nekselø Bugt, sagde han.

Ernst Johansen fra Havnsø Havnebad elsker at bade i Havnsø, men ifølge ham er det ikke lige så godt, som det har været.

En time efter havdyppet, var der borgermøde i Værftet i Havnsø, hvor en havbiolog skulle forklare hvordan kvælstof påvirker havmiljøet i Nekselø Bugten.