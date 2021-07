Borgere i substitutionsbehandling ved misbrugscentret i Kalundborg synes ikke, at de får den nødvendige kontakt med personalet, som glemmer at tage fat i dem. De føler, at de bare skal hente deres medicin og så gå igen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

De henter medicinen og skrider igen

Kalundborg - 10. juli 2021 kl. 12:33 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Kalundborg: Indtrykket af at være nederst i hierarkiet. En oplevelse af, at man bare skal hente sin medicin og så ellers gå sin vej. Personale, der konstant skiftes ud og ikke har tid til brugerne.

Sådan lyder beskrivelserne af indsatsen på Kalundborg Kommunes misbrugscenter på Rynkevangen fra to af brugerne, som Nordvestnyt har interviewet.

De er begge i substitutionsbehandling og henter metadon på misbrugscentret.

De to misbrugere optræder anonymt, men deres identitet er redaktionen bekendt. Fælles for dem begge er, at de i mange år har været i substitutionsbehandling igennem Kalundborg Kommune.

De vil gerne fortælle, hvordan de oplever behandlingen fra kommunen i takt med, at kommunen har skullet nedbringe socialudgifterne, der i årevis havde været for høje i forhold til budgettet. Og så savner de selv svar på, hvad den nuværende forbedring i økonomien har betydet for, hvordan Kalundborg Kommune agerer på misbrugsområdet.

Begge to anerkender de, at corona-pandemien kan have gjort det sværere at give den optimale hjælp og støtte. De giver dog samtidig udtryk for, at de generelt oplever, at indsatsen er blevet dårligere de seneste år, og de savner information omkring tiltag fra misbrugscentret.

De nævner hver især, at andre brugere deler deres opfattelse, og flere af beskrivelserne stemmer overens med konklusioner fra en tilsynsrapport, som Socialtilsyn Øst lavede tidligere i år.

Hvad skal personalet?

Den ene af de to er 53-årige Anders, der har fået medicin fra kommunen i snart 15 år. For tiden henter han kun sin medicin hver 14. dag, da han til daglig arbejder som smed og bruger meget tid på det.

Anders fortæller blandt andet, at han ikke længere mærker den samme interesse fra personalet som tidligere, når han henter sin medicin.

- Det virker groft sagt, som om vi bare skal komme ned og have vores medicin, og så er det bare hjem. Det er, hvad det handler om, siger Anders.

I telefonen lyder han frisk og kvik. Som en del yngre end de 53 år.

Anders synes »bare ikke, at det kører« på misbrugscentret, som han lidt opgivende konstaterer, efter han har sagt, at »der er et eller andet, der ikke er, som det skal være«.

De ansatte er flinke nok, lyder det, og han sætter også pris på, at de er gode til at ringe, hvis han en enkelt dag ikke når at hente sin medicin.

Men Anders oplever, at ting som møder, fælles udflugter og begivenheder er kraftigt reduceret, og i bedste fald ikke noget, som han bliver gjort opmærksom på, selv om han er fast bruger.

- Det er godt, hvis der er sådan nogle tiltag, men det er, som om meget af det er skåret væk. Mange gange ved man ikke, hvad de (personalet, red.) har fået at vide, at de skal, siger Anders.

Medicin gennem en luge

Den anden misbruger i behandling, som Nordvestnyt har talt med, er 52-årige Peter. Ham og Anders har kendt hinanden i mange år, men deres interviews er foretaget hver for sig.

Peter er førtidspensionist, og han har i knap 20 år modtaget metadon af kommunen, men han har også et misbrug af heroin ved siden af. Indtil for noget tid siden, hvor knæet fik det værre, og Peters far gik bort, hentede han medicin to gange om ugen. Siden har han gjort det hver 14. dag.

I perioder, mens covid-19 har betydet ekstra restriktioner på alverdens områder, har både Peter og Anders oplevet, at udleveringen af metadon foregik gennem en luge under et vindue. Misbrugerne kunne derfor ikke komme indenfor.

- Det var upersonligt ad Pommern til, siger Peter opgivende.

Midt i juni åbnede misbrugscentret igen dørene. Tiltaget med lugen skete for »at passe ekstra på vores brugere«, fordi der havde været et smittetilfælde hos en ansat, oplyser Kalundborg Kommune.

Perioden med lukkede døre afspejler egentlig meget godt den oplevelse, som Peter de sidste år generelt har haft af indsatsen på misbrugscentret. Kort og godt savner han, at noget personale - bare engang imellem - forsøger at hive ham til side og tale nærmere om, hvordan han har det, og hvad han ønsker for sin behandling.

- Jeg skal bare indtage mine tabletter en gang hver 14. dag, så kan jeg skride. Sådan kører det bare. Der bliver ikke noget med samtaler eller noget som helst. Intet, slår han fast ved at dele stavelserne op.

Afvænning er svært

Ifølge Peter er han blot en enkelt gang på 20 år blevet tilbudt decideret afvænningsbehandling. Han vil gerne være clean en dag.

- Jeg skal jo ikke rende og æde metadon resten af livet, som han siger.

Men i forlængelse af det, som Peter oplever som manglende kontakt med personalet, er det hans indtryk, at det hele skal ske på hans initiativ, fordi de ansatte ikke spørger ind eller rådgiver godt nok om det.

De gange Peter endelig selv har haft overskud og mod nok til at henvende sig omkring at komme i afvænning, har svaret ifølge ham lydt, at han skal være clean i en uge eller 14 dage, inden han kan komme i betragtning.

- Hvad fanden skal man så i behandling for, hvis man har været clean i 14 dage, spørger han retorisk.

- Det er nu og her, hvis man skal i behandling. Ellers ruller tingene bare, og det bliver hverdag igen, siger han.

Savner vigtig information

Uagtet hvad Anders og Peter mener om den behandling, som de modtager, så er en fælles anke fra dem, at de savner oplysning.

Peter mener, at der burde være mere sparring med brugerne omkring nye ansatte, fordi der er så stor udskiftning i personalegruppen.

- Man når lige at lære dem at kende, så skifter de, siger han.

Og heller ikke stedets økonomi, og hvilke tiltag der er i gang, hører man meget til. Selv om man ifølge Peter burde.

- Jeg ved ikke, om cheferne bruger pengene på højtbelagt smørrebrød til dem selv, men jeg ved bare, at de bruger dem ikke på klienterne. Vi har ret til at blive sat ind i økonomien dernede, siger Peter.

Den opfattelse deler Anders.

- Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad de mener, der er blevet lavet af faktiske tiltag, siger han.

Især hvis der har været ændringer på misbrugsområdet, som har medvirket til forbedringen af den generelle økonomi.

- Så kunne man sige, at vi har fået orden i økonomien, fordi vi har gjort sådan og sådan. Hvis man har sagt A må man også sige B, konkluderer Anders.