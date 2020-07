Den nye isbutik Ishjørnet har fået en god start, og den er med til at give biografen et økonomisk løft og bedre udnyttelse af personalet. Foito: Ulrik Reimann

De har ja-hatten på hver dag

Det er stadig svært at drive biograf på grund af corona-regler og andre forhold. I Kino den Blå Engel i Kalundborg, hvor man nåede at åbne den nye sal 2 blot fire dage inden coronakrisens nedluning af det danske samfund, har man satset på et ishus. Det skal være med til at give den trængte biografdrift et økonomisk løft, fortæller Brian Sønder Andersen, der driver biografen og Ishjørnet sammen med Annette Sønder Nielsen.