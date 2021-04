Se billedserie Kim Nielsen - har stået i spidsen for det nu 175-årige forsikringsselskab i 18 år og været ansat i det dobbelt så længe. Foto: Laila Versemann/Fotograf: Laila Versemann

De har forsikret folk i 175 år

Kalundborg - 01. april 2021

Det var under enevælden - tre år før grundloven blev til.

Den 1. april 1846.

Den dag blev »De mindre Landsejendomsbesidderes Brandforsikringsforening for rørlig Ejendom i Holbæk med flere Amter« til.

Den 1. april 2021 var det præcis 175 år siden. I de mange år har selskabet forsikret folk, og det bliver det ved med at gøre.

Undervejs har selskabet skiftet navn to-tre gange, senest i 1987 til det noget mere mundrette »HF Forsikring G/S«.

De 175 år i forsikringens tjeneste og den personlige kundekontakt skal fejres.

Der er ikke mange virksomheder i Nordvestsjælland, der kan datere sig tilbage til dengang, hvor enevælden måtte slippe sit tag i den danske befolkning og give plads til, at bønder og godtfolk kunne blive hørt, men det kan HF Forsikring med hovedsæde i Holbæk.

- Jeg synes, at det er noget særligt. Vi er i branche, hvor sammenlægninger, opkøb og overtagelser har taget fart, ikke mindst gennem de sidste 50 år. Men vi har klaret os.

Vi har fulgt med tiden og er et moderne forsikringsselskab, men ikke større, end der stadig er plads til at yde en personlig service og rådgivning. Jeg tror også det er det, der har gjort os stærke nok til at overleve i markedet, siger Kim Nielsen.

Han har været en del af selskabet siden 1984 og direktør for selskabet siden 2003. Han er stolt over, at selskabet kan fejre 175 års fødselsdag:

Da selskabet blev stiftet i 1846 var formålet at tegne løsøreforsikringer, der skulle dække den almene befolknings behov, og som ved betaling af et medlemsbidrag skulle yde gensidig hjælp til medlemmer, der blev udsat for brand.

Det er netop det, G/S står for: Gensidig Selskab, en selskabsform som findes i forsikringsselskaber og er rundet af andelsbevægelsen som tanke.

Det er altså kunderne, der ejer selskabet.

I dag dækker selskabet stort set alle typer af skadeforsikringer, blandt andet bygninger, indbo, motorkøretøjer, rejseforsikringer og ulykkesforsikringer.

- Vores kunder er fordelt med cirka 85 procent privatkunder og 15 procent erhvervskunder, og selskabets virkeområde er Sjælland med omkringliggende øer, fortæller Kim Nielsen.

I 2011 åbnede HF Forsikring et lokalkontor i Kalundborg for at betjene de vestsjællandske kunder end­nu bedre, og året efter - i 2012 - fusionerede selskabet med Odsherred Forsikring og etablerede lokalkontor i Vig.

- Vi kan ikke være til stede med lokalkontorer over hele Sjælland, men den lokale tilstedeværelse og det lokale kendskab betyder meget. De HF-assurandører, som arbejder hjemmefra, er også fordelt på det øvrige Sjælland: Frederiksberg, Jyllinge, Roskilde og Ll. Skensved. Selskabet har 20 ansatte.

- Vi sælger os selv med budskabet om, at vi gerne vil personlig rådgivning og service. så kunden ikke havner i en telefonsluse og bliver nummer 30 i køen.

Det er faktisk vores eksistensgrundlag. Ellers ville vi ligne de store selskaber, hvor kun meget få sender en assurandør ud til gamle fru Hansen. Det gør vi med glæde, og det koster hende ikke en rød reje mere, end hvis hun tegnede sin forsikring per telefon, siger Kim Nielsen.

Kim Nielsen påpeger, at det er en speciel situation at fejre et 175 års jubilæum i coronaens tegn:

- Det er en besynderlig tid, også for os, men det er lidt beroligende at se tilbage på selskabets 175 år og tænke, at der er sket store og voldsomme ting i den periode også. Dem er vi kommet igennem, og det skal vi nok også komme denne gang.

HF Forsikring har et solidt økonomisk fundament, er kommet fornuftigt gennem 2020 med et lille overskud og fornuftig vækst, men ser frem til en hverdag, som kan leves på lidt andre vilkår.

Kim Nielsen havde håbet på at kunne markere den store dag med forskellige aktiviteter, men meget af dette er sat på standby, indtil omstændighederne tillader det.

- Vi vil hellere vente lidt end vælge halve løsninger. Jubilæet skal nok blive markeret, lover direktøren.