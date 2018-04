De har boet på vandrerhjem i 25 år

- Ulrikka var administrationschef i en it-virksomhed, mens jeg arbejdede med it-udvikling i Imerco. En dag sagde hun imidlertid sit gode job op. Hun havde fået mulighed for at overtage et lille hyggeligt vandrerhjem i Næstved, fortæller John Worsøe:

- De første år var jeg glad for, at jeg havde beholdt mit arbejde, for vandrerhjemmet gav ikke mange penge, men vi blev begge grebet af det, og da vi efter fem år i 1993 fik muligheden for at flytte til et nyt stort vandrerhjem i Kalundborg, slog vi til. Nu var det et fuldtidsarbejde for os begge, siger han.