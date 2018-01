Se billedserie De fleste af de medvirkende på scenen under prøverne torsdag. En lystig sag er »TV-præsidenten«. Foto: Charlotte Koefoed

De gør tykt grin med reality-tv

Kalundborg - 19. januar 2018 kl. 16:13 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Reality-tv er ikke nødvendigvis et studie i intelligens og begavelse, og Tue Rasmussen er ikke en af genrens største fans. Han har begået en ungdoms-musical, »TV-præsidenten«, der gør tykt grin med indholdet i og persongalleriet omkring disse reality-shows.

- »TV-præsidenten« foregår ude i fremtiden, hvor tv ikke længere kun er et underholdningsmedie, men et magtfuldt redskab, som staten bruger til at opfylde sine mål, som Tue Rasmussen selv udtrykker det, forklarer gymnasielærer Karen Poppel, der koordinerer årets skolekomedie for tredje år. To af de medvirkende, Maja Birkmose og Magnus Fuchs Nielsen, sætter flere ord på komedien:

- Historien er en helt vild fortælling om, at Danmarks nye præsident skal findes gennem et tv-show. Vinderen findes ikke på politiske synspunkter, men ud fra handlinger og personlighed. Deltagerne er oppe imod slettede hukommelser, nedfrysning og nedbrudte personligheder. Det er ret vanvitttigt. Og sjovt at være med i!

Absurd ud over det grænseløse, siger Karen Poppel og henviser til, at tv-præsidenten således er far til 94 børn fra 27 forskellige lande.

»TV-præsidenten« er først og fremmest en komedie, hvor politik er et show for showets skyld.

Fredag så eleverne på gymnasiet komedien sammen med over 100 elever fra Høng Skole og Høng Privatskole.

Lørdag er forældre - og alle andre - velkomne til den offentlige forestilling klokken 13 i gymnasiets samlingssal.