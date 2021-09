De gode historier fra Åmosen skal frem

Roskilde Universitet inviterer torsdag den 16. september til foredrag om Åmosen og giver samtidig borgere mulighed for at bidrage med egne historier og naturoplevelser fra dette skønne naturområde.

Formålet var at indsamle historier, sagn og myter om dit lokalsamfund og sætte dem på kort til gavn og glæde for andre borgere, gæster eller turister. Nu inviterer Thomas Grindsted til fortælleaften på Kalundborg Bibliotek fra kl. 18.30. Her vil han fortælle mere om projektet med Åmosen og de nye borgerkort, som kan udfyldes med historier om dette skønne naturområde og dermed skabe lokal samhørighed og kortlægge lokale særpræg.

Thomas Skou Grindsted forklarer bl.a om projektet, at man laver noget der hedder borgerkortlægning, og forskere fra Roskilde Universitet vil gerne lave noget de kalder en geowedia over Åmosen.

- Det er lidt ligesom en wikipedia, bare over steder. Og det vi skal have frem, det er alle de særgene fortællinger I kender ude i landskabet. Vi håber, at mange har lyst til at være med til at indsamle alle de gode fortællinger. Det kan for eksempel være fortællinger om pandekagestedet eller pyromanmandens hus, og mange andre gode historier.