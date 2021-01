De går direkte fra studie til job

De blev fejret på coronamanér udenfor Novozymes fabrik i Kalundborg med kaffe og småkager, inden uddannelsesleder for diplomingeniøruddannelsen for bioteknologi Kathrine Bisgaard Christensen overrakte eksamensbevis og en goodiebag.

- Det var flot, at I kunne snuppe de to ledige jobs vi havde på lige vilkår foran andre ansøgere, sagde han.

Christiane Engbo Norddal har tidligere arbejdet 10 år som laborant, og hun glæder sig til at få løn i stedet for SU.

- Det er også godt, at vi har så tæt et samarbejde med virksomhederne, siger Iben Juel Nielsen.

Begge har udskudt fejringen af uddannelsen til senere, hvor det igen er muligt. Desuden skal de sammen med to andre medstuderende på et spaophold, så snart det kan lade sig gøre.

- Det er jo ingen hemmelighed, at det kan være svært at få ingeniører til Kalundborg. Det har styrket vores mulighed for at få de ingeniører, som vi skal bruge, siger Steen Skærbæk.