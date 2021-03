Se billedserie Ditte Julie Rosendahl-Kaa glæder sig til at se, hvor vildt mange mariehøns, der dukker op på træstammerne de nærmeste måneder. Fotos: Jørn Nymand

De første mariehøns er landet

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 07:53

Udsigten er formidabel og roen en befrielse. Trapperne er mange og lange, hvis man tager turen direkte fra Kordilgade, men når man når frem til målet, så er anstrengelserne det hele værd.

Masser af turister tager turen op af trapperne hvert eneste år, og det gør mange lokale borgere også - de kender området og ved, at det er et af byens højdepunkter.

Nu har aktiviteteudvalget i Vores Kalundborg besluttet at gøre Møllebakken endnu mere attraktiv - også for børn. Derfor har man sat gang i et rigtigt mariehønse-eventyr.

- Vi opfordrer simpelthen alle børnefamilier til at samle nogle sten og male og dekorere dem som mariehøns. Når de har gjort det, så skal de komme op på Møllebakken med mariehønsene og lægge dem på de to træstammer, vi har fået tilladelse til at benytte af Kalundborg Kommune. Her samler vi alle mariehønsene helt frem til sommerferien, fortæller Ditte Julie Rosendahl-Kaa fra aktivitetsudvalget.

Det er børnene i Børnehaven Eventyrhuset, som står bag den første sværm af mariehøns, der er landet på træstammerne, hvor der er plads til mange flere.

Ideen med mariehøns malet på sten stammer fra Skagen, hvor man i efteråret havde et træ i en skov nær ved den tilsandede kirke, som var pyntet med omkring 2.000 sten, dekorerede som mariehøns.

- Vi håber også, det bliver en succes her i Kalundborg, hvor man måske i påsken har tid til at hygge sig med børnene og samtidig få lidt frisk luft, når man skal ud og finde stenene, hjem og male dem og op på Møllebakken og finde et godt sted til dem på træstammerne.